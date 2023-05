La préfecture intensifie la lutte contre les rodéos urbains à Pau

La police et la préfecture des Pyrénées-Atlantiques étaient présentes ce jeudi en fin de journée pour cette opération de contrôles consacrée aux rodéos urbains à Pau. L’objectif était de "sensibiliser les auteurs de rodéos urbains sur les dangers de cette pratique mais aussi de maintenir une pression continue sur les organisateurs et les participants" précisent les autorités. La préfecture rappelle que les auteurs de de rodéos "s’exposent à une peine de prison d’un an et d’une amende allant jusqu’à 15.000€".

Des riverains plus ou moins gênés par les rodéos

Des habitants de Saragosse ont des avis partagés sur les rodéos dans le quartier. Sandrine confie qu'il y a le soir "un jeune avec une moto ou une mobylette qui fait pas mal de bruit et qui tourne et tourne et tourne", "c'est pénible pour nous, on a beau avoir le double vitrage, on l'entend" ajoute-t-elle. "Non, il n'y a pas tant de rodéos qui nous gênent, elle est un peu bruyante la moto mais c'est une moto de jeune, c'est tout" réagit un couple de riverains qui promènent leur chien.

"Moi je suis jeune, ça nous gêne pas forcément, explique Tina accompagnée de son petit garçon. C'est peut-être plus les personnes âgées... Mon fils adore voir les motos quand elles cabrent, ça fait un peu une animation dans le quartier. Après je sais que c'est dangereux dans le sens où des fois ils en font dans le parc avec les enfants. Mais quand on leur dit calmement et poliment de faire doucement, ils ont quand même la jugeotte de ralentir et de ne pas le faire dans le parc."

Une affaire de rodéo urbain jugée au tribunal de Pau

Le dossier a été jugé jeudi après-midi. Un jeune homme de 18 ans était poursuivi pour des faits de rodéo urbain à Pau le mardi 23 mai dans le secteur de Saragosse. Ce jour-là, il était à scooter. Des policiers l'auraient vu griller un feu rouge et prendre une rue en sens interdit, et enfin rouler dans une rue piétonne et y faire une roue arrière. Le jeune homme a écopé d'une peine de quatre mois de prison ferme aménageables, il a aussi obligation de se soigner, de travailler ou de suivre une formation et de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Le prévenu a tenté de faire bonne figure mais a reconnu quand même avoir roulé n'importe comment : "Je faisais le fou". "Pourquoi ?" lui a demandé le président du tribunal de Pau. "Je n'ai pas réfléchi aux conséquences, à tout ça, je n'ai aucune excuse, il y avait le beau temps, j'avais quelques rendez-vous, franchement je n'ai pas réfléchi" a répondu le jeune homme déjà condamné à plusieurs reprises et qui a concédé que faire une roue arrière ne présentait "aucun intérêt".

Le placement en garde à vue systématique pour les auteurs de rodéos urbains

Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry s'est agacé. En région parisienne, "ces rodéos, c'est toutes les semaines" selon le parquet, "mais à Pau c'est de plus en plus fréquent". Il poursuit : "Mettons-nous à la place des habitants de Saragosse ou Ousse des Bois, des résidents qui par peur de représailles ne disent rien." Le procureur a insisté sur le fait que les rodéos urbains avaient déjà fait plusieurs victimes, directement ou indirectement. L'avocate du jeune mis en cause, Me Inga Nabucet-Kosnyreva, a rappelé le contexte politique. Gérald Darmanin a clairement demandé d'intensifier la lutte contre ce phénomène et la répression .