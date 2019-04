La préfecture interdit de nouveau les manifestations dans le centre-ville de Rouen

La préfète de Seine-Maritime et de Normandie, Fabienne Buccio, interdit les manifestations pour la quatrième fois consécutive les manifestations dans le centre-ville de Rouen. Selon un périmètre précis et identique à celui des week-end précédents

Pour la quatrième fois consécutive, la préfète de Seine-Maritime et de Normandie interdit les manifestations dans le centre-ville de Rouen. Selon un périmètre précis et identique à celui des week-ends précédents.

Cette décision est prise quelques jours avant l'acte XXII des Gilets jaunes. Le périmètre d'interdiction est le même que la semaine passée.

La préfète ajoute dans le communiqué l'interdiction du vendredi 12 avril jusqu'au dimanche 14 au soir de "la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifices dits de divertissement (...) sur tout le département" et de "la vente et l’utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse et la vente de carburant aux usagers sous forme conditionnée (jerricans, bidons, etc.)".

La préfète conseille également aux habitants de "remiser poubelles - mêmes vides - pancartes, encombrants, vélos et matériaux susceptibles d'être endommagés ou utilisés à des fins d'agression ou de destruction".

Tout rassemblement sur le rond-point des vaches est également interdit de ce samedi 13 avril jusqu'au mercredi 17 avril.