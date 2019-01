La préfecture interdit les rassemblements sur certains axes du Gard

Les rassemblements et les manifestations sont interdits sur certains axes routiers du Gard jusqu'à lundi prochain.

Gard, France

Par arrêtés préfectoraux, tout rassemblement ou manifestation est interdit du vendredi 18 janvier 2019 à 12 heures au lundi 21 janvier 2019 à 8 heures sur les axes suivants :

Secteur de Nîmes :

Centre routier du Kilomètre Delta

Rond point du Kilomètre Delta

Zone commerciale Nîmes-Etoile (délimitée par les axes suivants : N106, D540, chemin de Capouchine, boulevard Salvador Allende)

Péage Nîmes-Ouest de l’Autoroute A9

sur la RN106 au rond-point de la D225 Route de Dions (RN 106 et bretelles d’accès comprises)

Secteur d’Alès :

sur la D60/Avenue du Maréchal Juin, au rond-point de la route de Bagnols sur Cèze et au rond-point de l’ancien chemin de Mons

sur la RN106, au rond-point des avenues René Cassin / Olivier de Serres

Par conséquent, la « table ronde des rond-points Gilets Jaunes d’Alès » prévue le dimanche 20/01/2019 (déclaration de manifestation transmis en préfecture le 28/12/18) ne pourra se tenir sur le rond point de la RN106.

Pour rappel, organiser une manifestation non déclarée ou participer à une manifestation interdite est passible de sanctions pénales pour les organisateurs (jusqu’à 6 mois de prison et 7500 euros d’amende) et les manifestants (contravention de 38 euros).