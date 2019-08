Le préfet de la Sarthe interdit l'organisation d'une free-party ce week-end

Sarthe, France

Une free-party en Sarthe ce week-end ? Le préfet prend les devants : par arrêté, il interdit "dans le département l’organisation de rassemblements festifs à caractère musical autres que ceux légalement déclarés et autorisés, entre le vendredi 9 août 2019, 8h00 jusqu’au dimanche 11 août 2019 inclus". La localisation de ce possible rassemblement techno n'a pas été précisée.

Risques de troubles à l'ordre public

Selon le communiqué de la préfecture de la Sarthe, "cet arrêté vise à prévenir les risques de troubles à l’ordre public et les comportements dangereux en terme de sécurité sanitaire et routière qu’un tel rassemblement est susceptible de provoquer". Il rappelle que les organisateurs mais aussi les participants à un rassemblement non autorisé s'exposent à des sanctions.

Deux interpellations le week-end dernier dans le Maine-et-Loire

Le week-end dernier, une fête techno non déclarée s'est déroulée près de Saumur, dans le département voisin du Maine-et-Loire. Selon Ouest-France, deux hommes d'une vingtaine d'années, qui ont reconnu en être les organisateurs, seront prochainement jugés devant le tribunal correctionnel pour nuisances sonores. Un feu de forêt en marge de la fête avait détruit neuf hectares de bois ; toujours selon Ouest-France, aucun élément ne permettait en milieu de semaine de tenir les deux hommes pour responsables de l'incendie.