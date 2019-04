La préfète d'Indre-et-Loire refuse l'installation illégale du Teknival 2019

En mai 2017, 40 à 60 000 personnes ont participé au Teknival à Pernay, au nord-ouest de Tours. Cette rave-party illégale a duré cinq jours et causé plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts. La préfète d'indre-et-Loire prend deux arrêtés pour éviter le retour des teufeurs.

Les six départements de la région Centre-Val-de-Loire tentent de prévenir l'installation du Teknival 2019 sur leur territoire : La Préfète d'Indre-et-Loire et toutes les autres préfectures ont donc pris deux arrêtés pour s'opposer à l'installation illégale de cette rave-party.

"La plus grande sévérité sera observée de la part des autorités administrative et judiciaire". Extrait du communiqué publié par la préfecture d'Indre-et-Loire

Valables sur la période du 23 avril au 7 mai 2019, ces deux arrêtés portent sur les points suivants :

Interdiction de la circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes sur l'ensemble des réseaux routiers pour les véhicules qui transportent du matériel (sonorisation, sound-system, amplificateur) susceptible d'être utilisé pour une manifestation non-autorisée. La préfecture précise aussi que le matériel de sonorisation peut être saisi pour six mois maximum, en vue de sa confiscation par le tribunal .

. Interdiction des rassemblements festifs à caractère musical (rave-party, Teknival) autre que ceux légalement déclarés ou autorisés.

La Préfecture rappelle par ailleurs que "les organisateurs (...) peuvent être soumis à une contravention de plus de 1 500 euros". Une sanction qu'il sera toutefois difficile de mettre en place, puisque les organisateurs du Teknival sont toujours très compliqués à identifier.

Enfin, le communiqué précise que "les participants du Teknival qui commettent diverses infractions peuvent également être sanctionnés : usage et trafic de stupéfiants, tapage nocturne, dégradation de biens, infractions routières et accidents de la route".

En 2017, le Teknival avait causé la mort de six personnes (deux par overdose, et quatre autres dans un accident de la route causé par un homme de 22 ans qui rentrait de la rave-party et conduisait sous l'emprise du cannabis).