24000 Périgueux, France

C'est un début d'année dramatique sur les routes de Dordogne. Ce mardi matin, un jeune homme de 28 ans originaire de Pontours a trouvé la mort dans un accident à la sortie du Bugue. C'est le troisième mort sur les routes de Dordogne depuis le 1er janvier. Le 04 janvier une habitante de Saint-Cyprien de 76 ans était morte à Campagne. Le lendemain, le 05 janvier, un jeune homme de 22 ans avait trouvé la mort dans un accident à La Coquille.

"Il faut mettre fin à cette hécatombe" la préfète de la Dordogne

La préfète de la Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, lance un appel aux automobilistes " j'appelle chacun à la vigilance, à la prudence, au respect du code de la route parce que je crois qu'il faut mettre fin à cette hécatombe". La représentante de l'Etat estime que ce sont souvent des fautes de comportements et le non respect du code de la route qui sont à l'origine de ces accidents.

Des contrôles renforcés

La préfète estime que l'effort en matière de contrôles doit être poursuivi " en un an les contrôles de vitesse ont été augmentés de 100%, ceux d'alcoolémie de 45%". Pour Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, "l'effort demandé aux forces de police et de gendarmerie en matière de contrôles va être renforcé". Mais si les contrôles peuvent avoir un effet dissuasif ce n'est pas suffisant et la préfète fait appel au sens de la responsabilité des conducteurs périgourdins.