Enquête pour prise illégale d'intérêts : les bureaux de la préfète de Centre-Val-de-Loire perquisitionnés

Une vaste perquisition s'est déroulée à la préfecture de la région Centre-Val-de-Loire à Orléans ce mardi matin révèle le journal Le Parisien. Une information confirmée à France Bleu Orléans par le Parquet national financier (PNF), qui a ouvert une enquête pour "prise illégale d'intérêts", visant la préfète de la région et du Loiret Régine Engström, toujours selon nos confrères. Cette dernière est soupçonnée d'avoir potentiellement favorisé son ancien employeur, le groupe immobilier privé Nexity. "En réponse à votre demande, je vous confirme que le PNF a ouvert une enquête préliminaire des chefs de prise illégale d’intérêt au mois de mars 2022. Des perquisitions ont eu lieu ce matin dans le cadre de ce dossier." confirme Jean-François Bohnert, procureur de la République financier.

Un projet immobilier à Montargis au centre de questionnements

C'est plus précisément le projet de rénovation de la caserne Gudin, à Montargis, qui est au cœur de cette enquête. Vendu pour un euro symbolique par l'agglomération de Montargis à Nexity, le site devait dans un premier temps être en partie détruit. C'est en tous cas ce que prévoyait à l'origine le promoteur immobilier. Selon le site d'information Médiapart, la préfète aurait soutenu le projet de son ancien employeur privé. Au final, la caserne est restée intacte, et devrait être prochainement classée au titre des monuments historiques (le projet de destruction d'une partie de la caserne avait mobilisé les défenseurs du patrimoine). C'est le Ministère de la Culture qui vient récemment de donner son feu vert à la procédure.

Les enquêteurs à la recherche d'un mail

Les gendarmes de la section de recherches de Versailles, chargés de perquisitionner la préfecture ce mardi, ont notamment saisi les ordinateurs de la préfète, selon Le Parisien. Ils sont à la recherche d'échanges électroniques concernant la caserne Gudin. En effet, selon Médiapart, Régine Engström aurait adressé en octobre dernier un long mail au Ministère de la Culture pour y défendre tout une série d'arguments en faveur du projet de Nexity. La préfète avait quelques jours après annoncé son retrait du dossier, pour éviter tout conflits d'intérêts. Ce qui n'empêche pas le PNF d'avoir besoin de vérifications.

Ces soupçons de prise illégale d'intérêts, lors de leur révélation dans la presse, avait fait réagir jusqu'à Stéphane Bern lui même. L'ambassadeur du patrimoine français avait déclaré sur France Bleu Orléans : "J'espère que la préfète est plus motivée par la défense du patrimoine que par les intérêts d'une entreprise privée (...) Ce n'est pas une accusation, c'est simplement une mise en garde. Je veux croire que pour le moment, il n'y a pas eu de pot-de-vin, pas de dessous de table. Cette question est brûlante, et j'en fais un symbole important de la défense du patrimoine."

La préfète, déjà épinglée pour "pantouflage"

Nommée préfète de région il y a un an, en février 2021, Régine Engström a déjà été épinglée pour ses allers-retours entre le secteur public et privé dans le livre "Les Voraces, les élites et l'argent sous Macron" du journaliste Vincent Jauvert. Ce dernier y soulignait alors son départ (ou "pantouflage") vers le groupe privé Nexity, après un passage notamment au Ministère de l'Environnement sous la houlette de Ségolène Royal.