La préfète de Seine-Maritime interdit les manifestations dans le centre ville de Rouen ce samedi

La préfète de Seine-Maritime a décidé d'interdire les manifestations dans le centre ville de Rouen ce samedi 23 mars 2019 entre 10h et 22h. Elle invoque la nécessité de maintenir l'ordre.

Rouen, France

Aucune manifestation ne sera autorisée ce samedi 23 mars dans le centre ville de Rouen entre 10h et 22h. C'est la préfecture de Seine-Maritime qui l'annonce dans un communiqué. Cette décision intervient alors que "les manifestations de "gilets jaunes" qui se déroulent en centre-ville de Rouen [...] sont le théâtre de violences et d'exactions ayant entraîné des dommages très significatifs" précise le communiqué.

Eu égard à la nécessité de maintenir l'ordre public et aux risques encourus compte-tenu des appels à manifestation, sans dépôt de déclaration en préfecture, diffusés sur les réseaux sociaux pour la journée du samedi 23 mars, Fabienne Buccio [...] a pris un arrêté interdisant toute manifestation dans le centre ville de Rouen de 10h à 22h.

Le périmètre exact de l’interdiction a également été envoyé par le préfecture de Seine-Maritime.

Trois autres arrêtés

Par ailleurs, la préfète de Seine-Maritime a pris deux arrêtés valant entre le 22 mars 2019, 18h00 au dimanche 24 mars au soir sur tout le département. Ils interdisent la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifices ainsi que la vente et l'utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs.

Tout rassemblement sur le rond-point des vaches est également interdit de ce vendredi 22 jusqu'au mercredi 27 mars 2019.