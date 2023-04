La préfète de Vaucluse déploie des renforts dans le quartier Monclar à Avignon

Après la mort d'un homme de 36 ans dimanche dernier, et l'augmentation des violences dans le quartier Monclar d'Avignon, la préfecture a demandé et obtenu le déploiement d'une unité de forces mobiles supplémentaire. Ces agents entrent en service dès ce mercredi 12 avril au soir. Ils viendront "renforcer les actions de la police nationale et de la police municipale".

168 interpellations depuis janvier 2023

Violaine Demaret insiste sur le travail déjà effectué par les forces de l'ordre dans le quartier. Depuis le 1er janvier dernier 168 interpellations ont été effectuées, plus de 15 kilos de cannabis ont été saisis, 25 000 euros en liquide en lien avec le trafic de drogue et des armes.

Pour la préfète toutes ces actions visent "à répondre à la demande légitime des riverains de vivre dans des quartiers tranquilles et apaisés".