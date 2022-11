La préfète de Vaucluse maintient sa demande d'annulation d'une conférence musulmane prévue à Montfavet

La position de Violaine Démaret ne change pas. La préfète du Vaucluse demande une deuxième fois au président de l'association D'clic, basée à Valence, d'annuler une conférence musulmane prévue le 27 novembre prochain à Montfavet. Pour rappel, c'est l'affiche diffusée dans un premier temps par D'clic pour annoncer l'évènement qui pose problème puisqu'on y voit le logo de l'ancienne association BarakaCity, une association dissoute par décret en Conseil des ministres le 28 octobre 2020 car "propageant des idées haineuses, discriminatoires et violentes". C'est le Rassemblement national qui a saisi la préfète pour demander l'annulation de la conférence. Le président de l'association D Clic affirme qu'il s'agit d'une simple "erreur graphique" et que le logo a été retiré.

"Le mal est fait", répond Violaine Démaret. "Je maintien ma position. Je n'irai pas mener une enquête pour vérifier si oui ou non c'est une erreur d'infographiste. On est pas entrain de parler d'une association qui a juste un problème d'entente avec l'Etat. Quand on parle de BarakaCity, on parle d'une association qui a été dissoute dans le contexte de l'assassinat d'un enseignant qui est Samuel Paty. Donc on est sur des choses extrêmement graves. Donc le simple fait que l'organisateur n'ai pas perçu à ce moment là et ne perçoive toujours pas aujourd'hui que le simple fait d'afficher ce logo, quand bien même aujourd'hui il ait été enlevé, crée un trouble à l'ordre public, sème le trouble. Et il le sème en particulier dans la communauté musulmane qui ne comprendrait pas que cet évènement se tienne", détaille la préfète.

Avant notre interview de la préfète ce mardi 15 novembre, le responsable de D'clic a assuré à France Bleu Vaucluse qu'il ne bénéficiait d'aucun soutien de BarakaCity. Il dénonce "un buzz médiatico-politique" et accuse "certaines personnalités politiques de l'extrême droite de propager leur haine envers une minorité religieuse de notre pays."

Mais si le président de l'association D'clic qui organise la conférence musulmane de Montfavet maintient l'évènement, Violaine Démaret prévient qu'elle l'interdira.