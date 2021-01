La préfète Françoise Souliman quitte l'Ardèche

Après un peu plus de deux ans en Ardèche, Françoise Souliman va quitter l'Ardèche pour l'Eure-et-Loir. Sa nomination a été annoncée en conseil des ministres ce mercredi.

Françoise Souliman est arrivée en Ardèche fin 2018, juste avant le début de la crise des Gilets jaunes. Elle quittera le département à la fin du mois, destination Chartres et l'Eure-et-Loir. Sa nomination annoncée en conseil des ministres ce mercredi sera officialisée au Journal officiel jeudi. Il s'agit d'une promotion pour celle qui a toujours assumé sa fermeté, dans un département de la région parisienne plus peuplé et marqué par des problématiques de sécurité.

Son successeur nommé également en conseil des ministres est Thierry Devimeux, l'actuel préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.