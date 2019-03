La préfète interdit pour la deuxième fois les manifestations dans le centre ville de Rouen ce samedi 30 mars

Pour la deuxième fois, la préfète de Normandie et de Seine-Maritime interdit les manifestations dans le centre ville de Rouen. Une décision qui intervient quelques jours avant l'acte XX des Gilets Jaunes. Le périmètre d'interdiction est le même que la semaine passée.

Pour la deuxième fois, la préfète de Normandie et de Seine-Maritime interdit les manifestations dans le centre ville de Rouen samedi 30 mars. L'interdiction de manifester est valable entre 10 et 22h ce samedi 30 mars. Dans un communiqué publié jeudi 28 mars, elle estime devoir "préserver la sécurité publique".

Cette décision est prise quelques jours avant l'acte XX des Gilets Jaunes. Le périmètre d'interdiction est le même que la semaine passée.

La préfète conseille également aux habitants de "remiser poubelles - mêmes vides - pancartes, encombrants, vélos et matériaux susceptibles d'être endommagés ou utilisés à des fins d'agression ou de destruction".

Trois autres arrêtés

Par ailleurs, la préfète de Seine-Maritime a pris deux arrêtés valant entre le 29 mars 2019, 18h00 au dimanche 31 mars au soir sur tout le département. Ils interdisent la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifices ainsi que la vente et l'utilisation de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs.

Tout rassemblement sur le rond-point des vaches est également interdit de ce samedi 29 jusqu'au mercredi 3 avril.