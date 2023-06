La première adjointe au maire d'Hendaye blanchie dans une affaire de prise illégale d'intérêts

La première adjointe à la mairie d'Hendaye s'est présentée en tout début d'après-midi à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne ce jeudi. Anxieuse et nerveuse à l'idée de se retrouver face à la froideur d'un tribunal, mais aussi certaine de n'avoir rien à se reprocher, Chantal Kehrig-Cottencon a dû s'expliquer pour "prise illégale d'intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance". Des faits commis à Hendaye entre le 18 novembre 2014 et le 22 février 2020.

En résumé, il est reproché à l'adjointe au maire d'avoir fait profiter au camping de son mari d'une situation plus favorable, lors d'un vote municipal de changement du PLU (Plan d'occupation des sols), et d'avoir pénalisé le propriétaire d'un terrain voisin. C'est d'ailleurs lui qui a alerté le parquet de Bayonne voilà trois ans.

Pas de condamnation

Sauf que l'élue mise en cause n'a pas participé au vote du PLU, et que le sujet est de la compétence de l'agglomération Pays Basque. Elle n'avait donc aucun moyen de pression. Même le parquet de Bayonne n'a rien demandé à son encontre. C'est sans adversaire que son avocat, Me Simon Cohen, a plaidé la relaxe de Chantal Kehrig-Cottencon. Sans surprise le tribunal est allé dans son sens.

