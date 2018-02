Après avoir été programmé en décembre dernier, puis reporté, le procès de Salah Abdeslam s'ouvre ce lundi en Belgique. C'est le seul survivant des terroristes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015 - on a appris fin janvier que sa ceinture d'explosifs n'avait pas fonctionné. Il comparaît pour sa participation présumée à une fusillade avec des policiers à la fin de sa cavale, en mars 2016. Il ne sera donc pas jugé cette fois-ci sur les attentats du 13 novembre, mais le procès est très attendu pour évaluer à quel point il est prêt à collaborer avec la justice : durant ses 21 mois de prison en France, il est resté mutique devant les enquêteurs.

Première comparution publique avant un procès en France

Salah Abdeslam, 28 ans, Français d'origine marocaine qui a grandi à Molenbeek, quartier de Bruxelles où il s'est radicalisé, était jusqu'à son arrestation au cœur d'une cellule jihadiste impliquée dans au moins trois dossiers majeurs, selon le parquet fédéral belge : les attentats de Paris en 2015, mais aussi ceux de Bruxelles en mars 2016, et l'attaque ratée du Thalys en août 2015. Ces trois attaques relèvent "peut-être d'une unique opération" de l'organisation Etat islamique, toujours selon le parquet.

Salah Abdeslam encourt jusqu'à 40 ans de prison

Le procès qui s'ouvre lundi à Bruxelles concerne la fusillade survenue le 15 mars 2016 lors d'une perquisition de routine dans une des planques bruxelloises de la cellule. Trois policiers ont été blessés ce jour-là, et un jihadiste tué alors qu'il faisait face aux forces de l'ordre pour couvrir la fuite de Salah Abdeslam et d'un complice, Sofiane Ayari, qui sera jugé avec lui. Les deux hommes ont été arrêtés trois jours plus tard, à Molenbeek, le 18 mars. Le 22, les attentats de l'aéroport de Zaventem et du métro de Bruxelles faisaient 32 morts.

Un procès sous très haute sécurité

Salah Abdeslam, tout comme Sofiane Ayari, devront répondre à ce procès de "tentative d'assassinat sur plusieurs policiers" et "port d'armes prohibées", dans un "contexte terroriste". Ils encourent jusqu'à 40 ans de prison. Le procès doit jurer jusqu'à vendredi, dans un palais de justice hautement sécurisé : plus de 100 policiers seront déployés à l'intérieur et autour du bâtiment. Pendant son procès, Salah Abdeslam, qui est détenu à Fleury-Mérogis depuis avril 2016, sera hébergé dans une prison du nord de la France, Vendin-le-Vieil - celle-là même où l'agression de quatre surveillants par un détenu condamné pour terrorisme en janvier a provoqué une longue mobilisation des surveillants pénitentiaires. Il fera un trajet quotidien de 150 kilomètres vers Bruxelles, escorté par le GIGN français ou de la police judiciaire fédérale belge.