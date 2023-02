La première cour criminelle se réunit dans les Landes pour une affaire de viol sur mineur de 15 ans

Dans les Landes, la première session de la cour criminelle s'ouvre lundi 20 février, une affaire de viol sur mineur de 15 ans. Pour ce crime, et s'il y a des des circonstances aggravantes, l'auteur encourt jusqu'à vingt ans de réclusion. Tous les crimes pour lesquels la loi prévoit une peine d'un maximum de 20 ans de réclusion criminelle sont orientés désormais vers cette cour criminelle départementale. Il y a quatre sessions en 2023.

ⓘ Publicité

La disparition des jurys populaires

Depuis le 1er janvier 2023, une nouvelle juridiction jusqu’ici en phase d’expérimentation s’est donc généralisée. Ces cours criminelles sont composées uniquement de cinq magistrats professionnels, il n’y a plus de jurés, alors qu’ils représentaient la particularité et l’essence même des cours d'assises.

Les avocats craignent surtout que ça n'éloigne davantage le citoyen de sa qualité de juge. "C'est assez exceptionnel comme modèle. À part la cour d'assise, et le référendum, je crois que le citoyen n'a pas un impact direct sur les décisions et là, si on lui enlève sa qualité de juré, il ne restera plus grand chose et c'est ce qui me fait peur", souligne Maître Katy Mira, avocat au barreau de Mont-de-Marsan.

"C'est une cour intermédiaire"

La cour criminelle ne remplace pas la cour d'assises, tempère Olivier Janson, mais permet de désengorger une justice du quotidien. "Convoquer les jurés, organiser les sessions parfois longues de cour d'assises, c'est une justice de qualité, mais extrêmement lourde. En totale contradiction avec la rapidité que l'on nous demande au quotidien, et ce contentieux de masse, avec énormément de décisions à prendre ", modère le procureur de la République de Mont-de-Marsan, "c'est un intermédiaire nécessaire", conclut-il. Les délais de jugement sont désormais plus rapides.

La victime pénale, la priorité

Cette nouvelle juridiction a aussi été créée pour ne pas correctionnaliser des crimes, ce qui signifie que les affaires de viol par exemple ne soient pas re-qualifiées en agression sexuelle avec des circonstances aggravantes. "La priorité, c'est la victime pénale", ajoute le parquet, même s'il convient que dans les Landes, il est rare de correctionnaliser une affaire. C'est arrivé une fois en 2023.