La justice accepte la première demande de remise en liberté de Patrick Balkany, qui reste cependant en prison

Paris

La première demande de remise en liberté de Patrick Balkany a été acceptée ce lundi après-midi mais le maire LR de Levallois-Perret ne sort pas de prison pour autant.

Il est incarcéré à la maison d'arrêt de la Santé depuis six semaines après deux condamnations. La première pour fraude fiscale, le 13 septembre, à quatre ans de prison avec mandat de dépôt. Ensuite pour blanchiment aggravé, le 18 octobre, à cinq ans de prison et un nouveau mandat de dépôt.

Il a fait appel et il a déposé deux demandes de mise en liberté. Pour espérer sortir de prison, les juges doivent accepter les deux demandes. La date d'audience pour la deuxième demande de libération n'a pas encore été fixée.

Pour convaincre les juges, Patrick Balkany avait mis en avant son âge (71 ans) et son état de santé, notamment son opération d'une tumeur dans le dos et des fragilités cardiaques. "Je demande simplement un peu d'humanité, je souffre énormément, je voudrais sortir le plus rapidement possible pour me soigner et rester avec mon épouse", avait-il plaidé.

Quand au risque de fuite exposé par l'avocat général, il avait été balayé par Eric Dupond-Moretti le défenseur du maire de Levallois-Perret. "Sa femme est ici, sa famille, sa maison: c'est scandaleux de dire qu'il y a un risque de fuite", d'autant que "son passeport est entre les mains de la justice française" a expliqué l'avocat.