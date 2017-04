La première maison digitale de Drôme-Ardèche inaugurée à Joyeuse

C'est une première en Drôme-Ardèche. Une Maison digitale, financée par la Fondation Orange a été inaugurée, ce mardi, à Joyeuse. C'est un lieu où des femmes au chômage bénéficient d'une formation informatique et internet pour les aider à retrouver un emploi.

La première maison digitale de Drôme-Ardèche a été inaugurée, ce mardi à Joyeuse, dans le sud-Ardèche. Cette maison digitale est située au centre multimédia de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie.

Aider les femmes à retrouver un emploi

Dans cette maison digitale, le Centre d'information pour les droits des femmes et des familles (CIDFF) de l'Ardèche propose des ateliers informatique et internet pour des femmes en difficulté et au chômage.

Deux fois par mois, des ateliers sont organisés, depuis décembre, pour aider une dizaine de femmes à se familiariser avec l'outil informatique afin de les aider à retrouver un emploi.

"On montre à ces femmes qu'elle sont capables"

"Avec cette formation, on montre à ces femmes qu'elles sont capables de se mettre à l'informatique ; ce n'est qu'un outil et il faut trouver le bonne façon de l'utiliser" explique Elise Besson, conseillère emploi-formation au CIDFF de l'Ardèche.

6.000 euros offerts par la Fondation Orange

La Fondation Orange a donné 6.000 euros au CIDFF pour assurer cette mission de formation et surtout pour pouvoir financer du matériel. "On a acheté quatre ordinateurs portables, deux tablettes et eux vidéoprojecteurs grâce à cette aide" explique Nathalie Exmelin, directrice du CIDFF de l'Ardèche.

"Pour trouver un emploi, il faut passer par internet aujourd'hui"

"Pour travailler aujourd'hui il faut des bases en informatique et même pour trouver un emploi il faut savoir se servir d'internet ; pour pouvoir répondre à des mails, réaliser un cv digital" explique Richard Valette, délégué régional Orange Rhône-Durance.

"La Fondation Orange a mis en place 118 maisons digitales à travers le monde dont 48 en France, d'ici la fin de l'année ; 11.000 femmes en bénéficieront" précise Hélène Ferrero, déléguée au mécénat et à la solidarité pour la Fondation Orange dans le sud-est.

Un lieu pour valoriser et sortir de l'isolement

Cette maison digitale et la formation informatique permettent à ces femmes au chômage de reprendre confiance en elles. Isabelle, 60 ans, habite à Vallon-Pont-d'Arc. Elle participe depuis décembre à ces ateliers informatique. "_Mes filles et leur père me disaient que j'étais pas capable , alors qu' aujourd'hui je réussis à faire plein de choses et je commence même à prendre du plaisir devant l'ordinateu**_r". Isabelle insiste : "la valorisation de soi-même c'est très important et d'avoir moins peur de la société telle qu'elle est en train d'évoluer**".

Dominique, 62 ans, fait également partie de la dizaine de femmes qui suit ces ateliers depuis décembre. Cette habitante de Joyeuse qui partait de zéro en informatique, a fait d'énormes progrès : "j'ai appris à faire des textes, à me servir d'une clef usb, à enregistrer sur l'ordinateur, ce n'est pas rien !"

"C'est très bon pour le moral, on se sent beaucoup mieux avec ces ateliers".

Cette maison digitale et l'aide apportée par le CIDFF dans ses différentes permanences en Ardèche permettent aussi de sortir certains de ces femmes au chômage de l'isolement. "En Ardèche, il n'y a pas de train, les bus c'est souvent compliqué, ces femmes ont souvent du mal à se déplacer pour trouve rune formation ou un emploi" explique Elise Besson, du CIDFF.