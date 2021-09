La première maison du périnée de France ouvre à Strasbourg

La première "maison du périnée" de France a ouvert il y a quelques jours à Strasbourg. Un cabinet entièrement dédié à ces muscles et ligaments situés entre l'anus et les parties génitales. Avec une approche pluridisciplinaire.

C'est la toute première en France ! Une "maison du périnée" vient de voir le jour en plein centre ville de Strasbourg, en Alsace. Elle a ouvert ce lundi 23 août. Pour la première fois en France, une gynécologue, une sage-femme, une diététicienne, un kiné et une sexologue vont travailler sous le même toit, dans le même cabinet.

Pour traiter des problèmes liés au périnée. Les muscles du périnée, ce sont des muscles situés entre l'anus et les parties génitales et qui soutiennent les organes du bassin.

Une mauvaise santé du périnée (chez les femmes ET les hommes) peut entraîner des troubles urinaires comme l'incontinence, fécaux et sexuels explique Chloé Blum, gynécologue, fondatrice de la maison du Périnée.

"Mon leitmotiv, c'est que le périnée, c'est la vie. Vous vous imaginez que si en venant me voir vous vous étiez fait pipi dessus, ou que vous aviez des fuites de selles, vous seriez plus mal à l'aise que maintenant. Et c'est cela la vraie vie" insiste la spécialiste.

Chez les hommes aussi

Car le périnée, ce n'est pas seulement la rééducation après un accouchement pour les femmes. "C'est une chance que ce soit pris en charge en France, mais c'est une toute petite partie des problèmes du périnée. C'est comme si on disait que la France c'est Paris. Les troubles urinaires peuvent être de toutes sortes. Les selles c'est pareil. Et le sexe, c'est pareil, des troubles de l'érection par exemple, on peut avoir toute sorte de problèmes" explique Chloé Blum.

Car les hommes aussi sont concernés par les troubles liés au périnée, insiste la gynécologue. "Chez les hommes vous avez la chance de n'avoir qu'un trou, l'anus, et un petit tuyau, l'urètre, ce n'est donc pas trop fragile. Chez les femmes, ce trou est très gros, puisqu'il y a le vagin et l'urètre, et derrière l'anus. Du coup les femmes peuvent faire plus de problèmes. Mais chez les hommes, cela joue un rôle sur l'incontinence urinaire ou fécale. Et aussi l'érection. L'érection est un phénomène vasculaire, le muscle à la base du pénis fait comme un garrot, et cela permet d'avoir une meilleure érection. Le sang qui y rentre s'il n'a pas comme un anneau musculaire à la base, et bien il va revenir dans votre corps. Donc quand on rééduque le périnée, on améliore toutes ces fonctions-là" dit le médecin.

La maison du périnée regroupe donc les trois tabous de la société. Les besoins naturels, et le sexe. "Chez nous, il n'y a pas de tabous. Finalement, moi je suis médecin, j'ai l'habitude de travailler en équipe. L'idée est de faire du global. Les gens s'en sortaient jusqu'à présent, ils allaient faire le tour des soignants, kiné, sage-femme.. Mais un centre qui centralise les questions essentielles, peut-être que cela aidera" espère Chloé Blum.