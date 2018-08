Arthonnay, France

On ne l'avait pas vu dans l'Yonne depuis 130 ans, et pourtant le loup est bel et bien de retour. Ce mardi 14 août, la préfecture confirme que "les analyses ADN réalisées ont permis d'établir que c'est un loup (Canis lupus) qui a attaqué des troupeaux d'ovins sur la commune d'Arthonnay [dans le Tonnerrois, à la frontière avec l'Aube et la Côte-d'Or] en juin dernier".

Ces analyses avaient été réalisées sur des poils trouvés sur les lieux de l'attaque. Ce passage du loup sur notre territoire est un événement : le dernier loup de Bourgogne a été abattu dans les années 50, dans l'Auxois. Dans l'Yonne, la dernière présence attestée d'un loup remonte à 1887. Mais canis lupus a bien été identifié dans la Nièvre, la dernière fois en janvier, près de Corbigny.