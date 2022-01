La présence du loup suscite inquiétudes et colère parmi les éleveurs de moutons du Pays viganais

L'émoi et la colère des éleveurs de moutons dans les Cévennes. Selon eux, les attaques de loups se sont multipliées ces derniers jours dans le secteur du Vigan, sur les communes d'Arrigas, de Vissec ou encore de Blandas. Plusieurs brebis ont été retrouvées égorgées et, pour les habitants du pays viganais, pas de doute il s'agit bien d'attaques de loups. Quatre témoins différents assurent avoir aperçu deux spécimens dans cette zone et un berger en a même pris un en photo.

Laurent Pons, maire de Vissec et berger lui même, possède une centaine de brebis sur le Causse. C'est lui qui a réussi a prendre un loup en photo et il l'assure, les éleveurs vivent dans une inquiétude permanente : " Il faut surveiller les brebis sans arrêt ou les rentrer, sinon on retrouve des cadavres le lendemain ou des bêtes tellement abîmées qu'il faut les euthanasier. C'est une véritable catastrophe et, au niveau psychologique, c'est un stress permanent. On se sent complètement démunis. Nous avons fait une demande de classement en zone difficilement protégeable parce que, sur les Causses, on ne peut pas protéger les troupeaux. Les chiens patous, les grillages, ca ne sert absolument à rien. Cela impliquerait de pouvoir procéder à des tirs, de pouvoir faire venir les brigades de loups ou les lieutenants de louveterie. Il faut le dire clairement, on n'a rien contre le loup sauf qu'il n'est pas compatible avec l'élevage. Point barre".

Les élus en appellent à l'Etat

Les éleveurs et les élus du pays viganais demandent une réunion d'urgence avec la sous-préfète du Vigan. La situation ne peut pas continuer ainsi souligne Stéphane Liberi en charge de la sécurité et des risques majeurs à la mairie d'Arrigas : "Il y a l'aspect économique, l'aspect des feux de forêt, l'agropastoralisme. Est-ce qu'on va tout faire disparaître par rapport à cette présence du loup ? Est-ce que nos jeunes éleveurs vont s'installer, est-ce que cette inquiétude ne va pas paralyser cette économie ? Ce sont des questions graves en Pays viganais et elles relèvent de la politique d'action de l'Etat concernant le loup. Il y a toute une filière qui attend de connaître les décisions qui seront prises et il faut prendre des décisions".