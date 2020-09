La présidente de l'université Jean Monnet saisit le Procureur de la République après des courriers "injurieux"

La présidente de l'Université Jean Monet Saint-Etienne saisit ce vendredi 18 septembre le Procureur de la République de Saint-Etienne. La cause : "deux courriers injurieux et orduriers reçus en l'espace de trois jours l'attaquant elle personnellement et son équipe". Et Michèle Cottier l'assure : ces lettres anonymes véhiculent des messages "de haine, de racisme et de références historiques douteuses".

Dans un courrier anonyme adressé aux élus du conseil d'administration de l'UJM, Mchèle Cottier y est notamment décrite comme "dictateure", "une personne délétère, qui aime cingler et écraser" ; dans la seconde lettre qui lui est adressée personnellement, elle est qualifiée de "petite scientifique minable". Deux courriers anonymes qui réclament son départ de la présidence et l'abandon du projet de fusion de l'université Saint-Etienne avec trois entités lyonnaises. Le vote sur les statuts de l'Idex doit avoir lieu le 23 octobre prochain.

Dans un communiqué, elle en appelle "aux responsabilités de chacune et chacun, opposant ou adhérant au projet, afin d’œuvrer à ses côtés pour maintenir la sérénité, seule condition pour que le débat démocratique soit garanti".