La présidente de région Carole Delga va déposer une plainte après avoir reçu une lettre sexiste et antisémite

Occitanie, France

Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, a tweeté ce vendredi 15 février 2019. Un tweet qui reproduit le début d'une lettre qu'elle a reçue, surmontée de quatre croix gammées dessinées à l'envers : "Chère Salope et cher sale juif. Voilà plusieurs mois que vous nous pourrissez la vie tous les deux 'la pute et le juif". Il y a aussi des menaces de mort dans ce courrier.

Dans un contexte de hausse des actes antisémites de 74% en 2018, la Présidente de la région a choisi de médiatiser l'affaire et de répondre aux insultes.

Reçu au courrier...

Je ne baisserai jamais les yeux et la garde face à l'extrême droite. pic.twitter.com/8pAky2I1c6 — Carole Delga (@CaroleDelga) February 15, 2019

En direct dans le journal de 18h de France Bleu Occitanie, la présidente de la région s'ext exprimée : « Cette lettre est particulièrement violente tant dans la menace de mort que dans les propos d’une grande vulgarité sur la sexualité des femmes. C’est la deuxième fois que je reçois des menaces de mort, c’est assez rare que cela arrive (…) Il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer de rappeler que les idées d’extrême-droite sont très dangereuses pour la République (…) La lutte contre le racisme et l’antisémitisme est un combat d’actualité (…) Nous sommes dans un état de droit et j’ai pleinement confiance dans la justice dans mon pays, il ne faut rien laisser passer. On l’a vu, les actes antisémites ont augmenté en France de près de 75% en 2018, c’est inadmissible. Chacun doit être respecté dans la diversité de ses religions, et également dans la diversité de ses fonctions, qu’on soit une femme politique ou pas. »