La présidente des Pyrénées-Orientales mise en examen dans le cadre d’une enquête anti-corruption

L’information a mis plusieurs semaines à fuiter. Le 16 mai 2023, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire dans le bureau d’une juge d’instruction de Marseille. Un mois après le maire de Baixas Gilles Foxonet, Hermeline Malherbe est à son tour mise en cause dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) de Marseille concernant l’attribution suspecte de marchés publics. Dans ce dossier, deux architectes et un entrepreneur sont également poursuivis depuis le mois d’avril pour « favoritisme », « prise illégale d’intérêt » et « corruption ».

ⓘ Publicité

Ce mardi, le parquet de Marseille confirme à France Bleu Roussillon que Hermeline Malherbe a été mise en examen des chefs de « favoritisme », « corruption passive », « trafic d’influence passif » et « prise illégale d’intérêt ». Son contrôle judiciaire lui interdit de rencontrer un certain nombre de personnes mises en cause dans le cadre de la procédure. Elle a interdiction de quitter le territoire national, son passeport est confisqué et elle a dû verser une caution de 50.000 euros.

Des travaux qui posent question

Selon nos informations, des perquisitions auraient été menées à la mi-mai au domicile d’Hermeline Malherbe, dans le quartier Saint-Assiscle de Perpignan. La présidente du Département aurait été placée en garde à vue en compagnie de son mari. La justice s’intéresse à des travaux d’aménagement menés à leur domicile, à l’époque où elle était présidente de l’Office HLM OPH66. Premier bailleur social du Département des Pyrénées-Orientales, cette structure gère un parc de 11 000 logements sur 130 communes.

L’entreprise de plomberie qui est intervenue dans le domicile de Mme Malherbe était à l'époque attributaire d’appels d’offres lancé par l’OPH66. La question, pour les enquêteurs, est donc de savoir si le couple a payé le juste prix pour les travaux, ou bénéficié d’une ristourne. Et si l’entreprise a pu profiter, de son côté, d’un quelconque avantage pour avoir accès à des marchés publics.

Par ailleurs, pendant toute la durée des travaux, soit plusieurs mois, le couple Malherbe aurait bénéficié d’un relogement gratuit. Une habitation aurait été mise à sa disposition gracieusement par un architecte, également attributaire de marchés publics de l’OPH66. Cet architecte, tout comme le gérant de l’entreprise de plomberie, font partie des cinq personnes mises en examen le 19 avril.

Dans un communiqué adressé à France Bleu Roussillon, Hermeline Malherbe précise : "dans le cadre de l'enquête menée par la JIRS de Marseille qui concerne des entreprises et des élus des Pyrénées-Orientales, j'ai été entendue dernièrement. Cela n'impacte en rien mon mandat de présidente du Département. Avec mon conseil, Gilles Gauer, nous allons tout mettre en œuvre pour que la lumière soit faite. Soucieuse de laisser la justice effectuer son travail, je ne m'exprimerai pas sur le sujet en dehors de cette déclaration".

Une enquête tentaculaire

Selon nos informations, d’autres gardes à vue sont envisagées par les enquêteurs, dans le cadre de ce dossier qui semble avoir des ramifications importantes. La justice s’intéresse au mode d'attribution de nombreux marchés publics ces dernières années dans le cadre d’appels d’offres. Les soupçons portent sur de possibles arrangements entre les architectes et les élus en vue de répartir les marchés.

Des perquisitions auraient déjà été menées dans plusieurs mairies, collectivités publiques et entreprises. Outre Gilles Foxonet et Hermeline Malherbe, plusieurs élus ont été auditionnés par les gendarmes, sans être poursuivis à ce stade.

Présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales depuis 2010, Hermeline Malherbe a présidé l’OPH 66 de mars 2015 à septembre 2021, date à laquelle elle a été remplacée par Toussainte Calabrèse, vice-présidente du Département.