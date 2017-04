La présidentielle vue par... une poitevine handicapée

Suite ce jeudi sur France Bleu Poitou de notre série de reportages autour de la présidentielle vue par des citoyens et citoyennes de différents horizons, dans différentes situations aussi. Aujourd'hui, nous sommes avec Fanny, 35 ans. Elle est handicapée suite à un AVC.

C'est à l'âge de 29 ans que la vie de Fanny va basculer. Elle est victime d'un accident vasculaire cérébral, va multiplier les complications et va perdre l'usage du côté droit de son corps. Six ans plus tard, cette maman qui vit dans l'agglomération de Poitiers garde encore des séquelles de cet AVC. Elle est handicapée dit-elle à plus de 70%. Son champ de vision au niveau de son oeil droit reste perturbé, souffre de douleurs extrêmes à la jambe droite. Quant à son bras droit, "c'est du béton" confie la jeune femme.

Faire reconnaître son handicap : un parcours du combattant

Aujourd'hui, Fanny doit continuer à se battre pour faire reconnaître son handicap auprès de l'administration et ce n'est pas simple explique des larmes dans la voix la poitevine : "aujourd'hui, il faut des attestations... il faut que je prouve... il faut vraiment que je prouve que je suis malade... il faut que je fasse des certificats, j'ai été en faire plusieurs. Les médecins sont unanimes quant à mon incapacité (...) je suis dans un état de fatigue tellement haut (...), il y a des matins, je ne peux pas me lever. Mais ça personne ne le voit !".

Traiter le handicap dans toute sa complexité

Compte tenu de son état, cette maman de 3 filles âgées de 7, 10 et 13 ans aimerait que l'administration soit en capacité de traiter les dossiers dans toute leur complexité. En cas d'accident explique Fanny, on ne récupère pas forcément de la même façon, où la même partie de son corps. Elle attend du coup davantage de cas par cas.

On aimerait, quand on est reconnu en tant que personne handicapée, ne peut pas être un numéro. Fanny, maman poitevine handicapée suite à un AVC.

A quelques jours du 1er tour de la présidentielle, Fanny attend une réaction des candidats pour qu'ils proposent une meilleure prise en compte du handicap, plus d'aides aussi car "cela peut frapper n'importe qui à n'importe quel moment (...) c'est une situation que l'on n'a pas choisie (...) on n'a rien demandé et on se retrouve en situation de handicap et finalement on est un peu lâché face à nous-même mais par contre moi, ça m'a enlevé beaucoup de choses".

-