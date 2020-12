Randonneuse portée disparue dans les Pyrénées : la presse britannique s'emballe sur la thèse de l'ours

Toujours aucune trace de la randonneuse britannique de 37 ans portée disparue dans les Pyrénées depuis le 22 novembre. Outre Manche les thèses les plus folles circulent dans les médias. Certains parlent de kidnapping, d’autres prétendent qu’Esther Dingley aurait été tuée par un ours.

Capture d'écran du tabloïd "The Sun".

Que faut-il penser de ce que certains tabloïds britanniques publient concernant la disparition d'Esther Dingley ? Agée de 37 ans, cette randonneuse partie du côté espagnol pour rallier le versant français dans le Luchonnais n'a pas donné signe de vie depuis le 22 novembre. Outre Manche certains médias parlent de kidnapping, d’autres parlent de l'attaque d'un ours.

Thèse farfelue

Si cette randonneuse avait été attaquée par un ours on aurait retrouvé un corps, l’animal ne serait pas parti hiberner avec dans une grotte"

Voici les commentaires d'une source proche de l’enquête qui s’étonne que la presse britannique comme le Sun pour ne citer que lui, puisse publier une hypothèse aussi « farfelue ». Esther Dingley a bien mis sur Facebook le cliché d’une empreinte dans la neige se demandant si c’était celle d’un ours, mais rien de plus.

Accident, suicide ou crime ?

A cette heure seuls trois scénarios tiennent la route : l’accident, la randonneuse a très bien pu chuter dans une crevasse, la disparition volontaire ou l’hypothèse criminelle.

"La version de la séquestration relayée par la presse britannique ne tient pas la route" dit cette même source anonyme proche du dossier

Les enquêteurs Espagnols, premiers à avoir été saisis de l’affaire sont en lien permanent avec leurs homologues Britanniques et Français. Ils remontent un à un tous les posts de d'Esther Dingleysur les réseaux sociaux et vérifient les lieux et les dates dans l’espoir d’y trouver un indice.

