VIDÉO - La prévention avec humour des gendarmes des Vosges

Vosges, France

Les gendarmes des Vosges poursuivent à l'occasion des nouvelles vacances d'hiver, un message de prévention sur les réseaux sociaux. Ils partagent un post Facebook et sur twitter la vidéo d'un petit chien qui empêche son propriétaire de se servir d'une bouteille d'alcool. Avec ce commentaire "Dresser votre chien pour qu'il vous empêche de trop boire si vous devez prendre le volant, c'est possible ! Mais le mieux reste de consommer avec modération ou de désigner un Sam".

Les gendarmes vosgiens ont pris l'habitude de publier des messages marquants et décalés. En août dernier déjà, pour interpeller les consciences, alerter sur les dangers de la route, ils publiaient un poème en rimes sur une feuille imitation parchemin #Vendredi Poésie. Le texte débutait par "Il était une fois... des conducteurs tellement en confiance qu'ils en oublièrent toute règle de prudence. (...) Heureusement que dans leurs courses effrénées, ils tombèrent sur des gendarmes chevronnés, qui sans état d'âme ni plaisir, suspendirent leur permis de conduite... (...) Certains détracteurs ne vont pas manquer d'écrire que la route est un espace de liberté, (...)Pourtant sans ambages, on vous le dit, il ne s'agit ici que de sauver des vies, c'est une vocation avant d'être un métier, notre engagement,votre sécurité". Et ils signaient"Jean D'Arme".

