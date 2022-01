"La priorité de ma génération, c'est l'écologie" : à Poitiers, des jeunes militent pour Yannick Jadot

Des banderoles vertes, des cris de soutien et une quarantaine de militants : voilà le programme qui s'est tenu, samedi 29 janvier, au tiers-lieu La Caserne de Poitiers. Un rassemblement "en petit comité" pour l'annonce du programme de Yannick Jadot, le candidat écologiste à la présidentielle. Le meeting était diffusé en direct de Lyon, sur un écran géant. Dans la salle : des militants de tous les âges, ainsi que la maire écologiste de Poitiers, Léonore Moncond'huy.

"Au départ, je pensais que les partis politiques étaient dépassés"

"Je suis à peu près sûr que je vais aimer son programme", sourit Nathan, un jeune pictavien de 18 ans venu assister au meeting. "C'est mon premier évènement politique ! Je suis curieux de voir comment ça va se passer." A côté, Léa, 18 ans également, acquiesce : "J'avais envie de m'engager en politique, pour faire entendre la voix des jeunes." Les deux amis sont "complètement" convaincus par Yannick Jadot : "La priorité de ma génération, c'est l'écologie", résume Léa.

Une quarantaine de militants ont suivi le meeting, projeté sur un écran, dans le tiers-lieu La Caserne à Poitiers. © Radio France - Solène Gardré

Un peu plus loin, Yannick Jadot convainc aussi Valentin Cognard, 26 ans. "Au début, j'étais plutôt contre les partis politiques..." explique ce Châtelleraudais. "Maintenant, je suis le représentant d'Europe écologie les Verts à Châtellerault !" C'est son chemin personnel qui lui a donné envie de s'engager : "Je suis tombé malade en buvant l'eau de mon puit, à cause des pesticides. C'est ce qui m'a amené à l'écologie", se souvient-il. "J'étais réticent au départ. Les partis politiques, je trouvais que c'était une vision passée des choses... Mais maintenant, je pense qu'ils sont indispensables pour construire un projet dans la 5ème République."

Militer, "pour moi c'est ce qui garantira un plus bel avenir à mes enfants"

Un meeting qui rassemble aussi des habitués de longue date d'Europe écologie Les Verts, comme Bertrand : "Je fais des petites choses au quotidien : je suis passé à l'éthanol comme carburant, j'ai retravaillé l'isolation de ma maison..." explique-t-il. "Mais je milite aussi politiquement. Selon moi, c'est ce qui garantira vraiment un plus bel avenir à mes enfants."

La maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy, membre d'Europe écologie Les Verts, était présente à distance au meeting du 29 janvier. © Radio France - Solène Gardré

La maire écologiste de Poitiers, Léonore Moncond'huy, était également présente. "Je suis convaincue que l'action politique locale, à l'échelon municipal, est la plus proche des gens et est de ce fait très efficace. Mais on ne pourra pas aller au bout de nos promesses si on n'est pas soutenu par un président écologiste !" Lors du meeting, elle a témoigné de son expérience de maire, "pour montrer que l'écologie au pouvoir, ça marche vraiment !" soutient-elle.