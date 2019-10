Prison à perpétuité requise à l'encontre de la "démembreuse" du canal du Midi

Toulouse, France

C'était l'heure du réquisitoire, ce vendredi matin, dans le procès de la "démembreuse" du Canal du Midi, aux assises de la Haute-Garonne. Le ministère public a donc requis une peine de réclusion à perpétuité pour Sophie Masala, jugée pour avoir à Toulouse tué et découpé en morceaux sa collègue de travail en mai 2016, avant de disperser son corps dans le canal du Midi.

La forte a tué la faible selon l'avocat général

L'avocat général a insisté sur la vulnérabilité de sa victime, qui ne voyait plus d'un œil et souffrait de problèmes auditifs, et fustigé l'absence "totale d'humanité" de l'accusée, suivant ainsi la partie civile estimant que le meurtre avait été commis avec une circonstance aggravante. "Elle l'a vue et laissé mourir. L'agonie a duré quatre heures. Quand on frappe à la tête, on veut tuer, a-t-il expliqué. C'est une précision meurtrière. Il n'y a pas de doute." Le ministère public qui a aussi évoqué la question de la préméditation (pas retenue au procès) "qui n'est pas caractérisée, mais elle est anticipée."

Doivent suivre les plaidoiries de la défense. Le verdict devrait tomber ce vendredi après-midi.