La prison de Cherbourg bloquée ce jeudi matin

Après avoir participé mercredi aux mouvements de blocage de leurs collègues caennais, les surveillants de prisons manchois se mobilisent désormais dans leurs établissements. Ce jeudi matin, à l'appel des syndicats des syndicats Unsa, UFAP et FO Pénitentiaire, les salariés de la maison d'arrêt de Cherbourg ont bloqué leur établissement dans la matinée. Une action menée pour réclamer plus de moyens de la part de l'Etat, et des formations adaptées à la prise en charge de détenus pour certains souffrant de pathologies mentales représentant un danger supplémentaire.

Coutances prend le relais demain

Le blocage a été suspendu à la mi-journée pour permettre l'organisation des parloirs des détenus dans l'après-midi. Vendredi, ce sont les surveillants de la maison d'arrêt de Coutances qui sont appelés à leur tour à bloquer leur établissement à partir de 7 heures.