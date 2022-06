La prison de Seysses de nouveau épinglé dans un rapport

Le dernier rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté est accablant. Et il épingle une nouvelle fois la maison d'arrêt de Seysses au sud de Toulouse. En clair, les prisons sont en train de craquer. Chiffres à l'appui. Plus de 71.000 détenus en France pour seulement 61.000 places. Les détenus en trop dorment sur des matelas au sol dans des cellules insalubres et surpeuplées. Et le rapport cite donc la maison d'arrêt de Seysses avec des cellules ou on dort à trois dans 4 m2.