La prison de Tarbes n'est plus la plus surpeuplée de France mais les conditions restent critiques

Alors que le nombre de détenus en France se rapproche de son plus haut historique avec 72.350 personnes incarcérées au 1er octobre selon les données statistiques publiées par le ministère de la Justice, la maison d'arrêt de Tarbes elle, n'est plus la prison la plus surpeuplée de France. Le nombre de détenus reste pourtant très important par rapport au nombre de cellules disponibles.

ⓘ Publicité

En septembre 2021, la maison d'arrêt de Tarbes avec une densité carcérale de 203 % détenait le record national de la surpopulation dans les prisons françaises. Un triste record qu'elle a du endurer pendant plusieurs mois. Selon les chiffres du ministère de la Justice, au 1er octobre 2022, le nombre de détenus à légèrement baissé : 114 détenus pour 68 places opérationnelles, soit plus de 167% de densité carcérale.

Pour les syndicats de surveillants, la situation reste compliquée en ce début novembre avec à nouveau plus de 120 détenus dans cette maison d'arrêt qui date de 1896. Plusieurs cellules sont hors service pour maintenance en raison de fuites d'eau et de fenêtres cassées. Plusieurs détenus dorment donc sur des matelas par terre. Dix jours après le suicide d'un détenu, le syndicat UNSA s'inquiète du manque d'effectif et des nombreux départs à la retraite à venir. Franck Sanchez, son représentant régional indique que les effectifs de surveillants sont toujours les mêmes quelque soit le nombre de détenus. "Nous sommes déjà en sous effectif avec les arrêts maladie. S'il faut rajouter 8 à 10 départs à la retraite l'année prochaine, je ne sais pas comment on va tourner. Ça va être impossible."