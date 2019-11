Neige à Valence : la prison dans le noir complet pendant cinq heures

La prison de Valence a été privée d'électricité pendant cinq heures à cause de la neige.

Valence, France

À 22 heures, jeudi soir, le centre pénitentiaire a été plongé dans le noir total pendant cinq heures. La neige a provoqué une coupure d'électricité. "Le problème, c'est que les deux groupes électrogènes ne se sont pas mis en route", explique Sylvain Royere du syndicat UFAP Unsa Justice. Les 11 surveillants pénitentiaires n'ont même pas pu utiliser leurs lampes torches, elles aussi à plat.

Cinq heures sans électricité

Le centre pénitentiaire de Valence qui accueille 464 détenus est une prison dernière génération. Tout fonctionne de manière électronique via des tablettes tactiles. Les portes du bâtiment ne s'ouvraient plus ce qui empêchait les surveillants d'accéder aux cellules. "Tout était bloqué, explique Sylvain Royere. Les détenus n'avaient plus de chauffage, de téléviseur,ça commençait à taper dans les portes. La situation était très compliquée".

Sylvain Royere, secrétaire régionale adjoint de la région de lyon de l'UFAP Unsa Justice. Copier

Des techniciens sont arrivés vers 3 heures du matin et ont pu faire démarrer les groupes électrogènes mais cette intervention a été trop longue pour le syndicat UFAP Unsa Justice. "Les surveillants ont récupéré des clés d'intervention qui nous permettent de faire des ouvertures mécaniques mais nous n'avons pas fait assez d'exercice pour ce cas de figure", regrette Sylvain Royere.

Des ERIS, Équipes régionales d'intervention et de sécurité, ont prêté main forte aux surveillants en cours de nuit pour assurer la sécurité à l'intérieur du bâtiment. Des portes sont encore ce vendredi bloquées. Comme l'explique Sylvain Royere, "certaines tablettes se sont mises en carafe".