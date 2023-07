La prison de Villeneuve-les-Maguelone au bord de l'implosion selon le syndicat Ufap Unsa Justice

La maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone compte 780 places mais actuellement elle abrite 950 détenus. Alors que les effectifs sont au plus bas déplore Marine Orengo secrétaire locale de l'Ufap Unsa Justice "pour faire fonctionner le centre pénitentiaire on a besoin de 17 postes de surveillants tous les jours. Or vendredi il n'y avait que 9 postes couverts et ce dimanche matin nous sommes à seulement 6 sur 17".

Deux agents au lieu de trois pour l'extraction d'un détenu à l'hôpital

Le manque d'agents est tel selon le syndicat que la direction a été obligée de passer de 3 à 2 surveillants pour accompagner a l'hôpital Lapeyronie de Montpellier un détenu dialysé trois fois par semaine de 12h a 18h. L'Ufap Unsa Justice demande qu'il soit transféré dans un autre établissement pour plus de sécurité.

Le manque de personnel est lié a un problème national de recrutement. Le métier n'attire plus, à cela s'ajoute des arrêts maladies. Le syndicat réclame une revalorisation des salaires. Aujourd'hui conclut-il "plus personne ne veut travailler en prison pour 1500 euros par mois"