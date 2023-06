La prison du Pontet lutte contre les drones qui livrent les détenus

La prison du Pontet fait face à un nouveau fléau : l'utilisation de drones pour livrer les détenus directement dans les cellules. Ceux qui les manipulent à l'extérieur de la prison espèrent leur acheminer des colis, avec à l'intérieur de la nourriture, de la drogue, des téléphones. En début de semaine, l'un de ses appareils a réussi à survoler le centre pénitentiaire, malgré le dispositif de sécurité.

ⓘ Publicité

Les surveillants réclament des moyens humains

Les syndicats de surveillants dénoncent une nouvelle source de préoccupation, dans un contexte de surpopulation et de violences quasi quotidiennes. Clément Lopez est le représentant du syndicat Force Ouvrière justice. "Ça nous pose un problème de sécurité, explique-t-il*, pour nos collègues, pour les détenus et pour l'établissement. Nous demandons le plus d'effectifs possible mais surtout que la surpopulation diminue pour gérer au mieux tous les incidents, dont ces survols de drone. On ajoute une mission à des agents en détresse qui ne voit pas le bout du tunnel".*

De son côté, le directeur du centre pénitentiaire du Pontet, Alexandre Bouquet veut rassurer en expliquant qu**'un dispositif anti-drones existe** et qu'il fonctionne la plupart du temps. "Ce système nous permet de repousser la majorité des drones, raconte-t-il. S'il y en a un qui passe quand même, ça veut dire que c'est un drone nouvelle génération et donc on s'adapte. Mais le dispositif a fait ses preuves. On voit les drones qu'on repousse, on voit qu'il y a de nombreuses tentatives. Sans lui, on aurait un vrai problème".

Plus fréquent que la livraison par drone, la prison du Pontet est confrontée à des projections de colis par dessus l'enceinte, toutes les semaines.