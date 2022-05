"Qui va indemniser les agriculteurs ?" : le bilan après la rave party du week-end à Guémar

La fête est finie, place au bilan. Les 4000 personnes qui ont fait la fête illégalement à proximité de Guémar et sur les prés d'Orschwiller ont progressivement quitté les lieux toute la journée du dimanche 1er mai après deux jours de rave party.

Une week-end "calme"

Les enceintes ont fait beaucoup de bruit pendant deux jours, mais au moment de tirer le bilan, la préfecture et les maires qualifient le weekend de "calme". Sur les 4000 visiteurs, dix-huit ont eu besoin de rallier le poste de secours et parmi eux, seulement trois ont du être hospitalisés pour des blessures traumatiques légères.

Après la fête, les participants du teknival ont passé une partie de l'après-midi de dimanche à nettoyer les prés sur lesquels ils étaient installés. Mais il faudra encore repasser derrière selon le maire de Saint-Hippolyte, Claude Huber. "On va s'organiser, se mettre ensemble et ramasser tout ça avec les agents communaux, les élus. On va passer tout ça au peigne fin."

C'est une herbe de très bonne qualité qui ne servira à plus rien du tout

La réelle problématique désormais, c'est celle de l'indemnisation. Car ces terrains appartenant à Orschwiller ont été loués à des agriculteurs. "C'est une herbe de très bonne qualité, qui est très recherchée", éclaire le maire de la commune, Claude Risch. Là, elle ne servira à plus rien du tout. Les participants se sont installés et garés sur cinq hectares. La question c'est : qui va indemniser les agriculteurs ?"

Les participants ont installé leur campement sur cinq hectares d'herbe destiné à être fauchée © Radio France - Jules Hauss

Les maires des communes concernées envisagent donc de porter plainte pour obtenir cette indemnisation. Durant tout le week-end, la gendarmerie a tenté de repérer les organisateurs du teknival.

Les gendarmes ont également effectué des contrôles à la sortie du site, avant que les participants ne reprennent la route. En fin d'après-midi dimanche, un peu plus d'une vingtaine de personnes au total avaient été arrêtés pour détention de stupéfiants ou conduite sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue.