La magistrate du parquet de Châteauroux dénonce l'inadéquation entre les objectifs fixés par le gouvernement et le législateur et les moyens dont disposent les parquets pour traiter les affaires de violences faites aux femme.

La procureure de Châteauroux demande plus de moyens pour lutter contre les violences conjugales

Agnès Aubouin veut "prendre à bras le corps cette grande cause nationale", indique-t-elle, dans un communiqué diffusé ce lundi 7 juin. La procureure de la République de Châteauroux dénonce le manque de moyens alloués à la justice pour lutter contre les violences faites aux femmes.

"Les statistiques montrent que nous nous sommes prononcés sur plus de 200 procédures au 1er juin 2021", affirme Agnès Aubouin. Un volume important par rapport aux 300 affaires traitées par le parquet de Châteauroux en 2020.

Trop important au regard des moyens humains et matériels dont disposent les juridictions. "Nous faisons tous le constat dans les parquets que nous n'avons pas les moyens humains pour faire face. Il faut être clairs, les objectifs qui nous sont fixés par le législateur lui même ne sont absolument pas contestés et contestables. On a besoin d'une mobilisation de chacun pour la lutte contre les violences conjugales. Après il ne s'agit pas seulement de voter une loi, il s'agit aussi de donner à ceux qui sont en charge de l'appliquer les moyens de l'appliquer".

D'autres procureurs de la République et la Conférence nationale des procureurs de la République relaient le même message. Les magistrats mettent notamment en exergue les "pas moins de dix circulaires de politique pénale" envoyées par la Chancellerie.