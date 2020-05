La production de miel Corse fortement menacée

Les apiculteurs insulaires sont très inquiets. La production, en forte diminution depuis quelques années, semble atteindre en ce printemps un point de non retour. Les récoltes sont souvent nulles et l’avenir incertain.

Alerte sur la production de miel, en Corse !

Elle serait en chute libre, ce printemps. C’est ce que disent les professionnels. La baisse constatée depuis plusieurs années se vérifie cette fois-ci encore et semble même être plus grave.

Le syndicat de l'AOP assure que la plupart des microrégions n'ont pas ou quasiment pas pu faire de récolte. Hormis en certains endroits de la Conca D'Oro et en plaine orientale, les prélèvements sont quasiment nuls. Et le confinement n'y a rien changé.

La situation est donc inquiétante, et ne trouve pas forcément d’explication. « Il y a de très belles floraisons. Mais je ne m’explique pas pourquoi il n’y a pas de rentrée de nectar. En cette période de l’année on fait environ 15 à 20 kg de miel de printemps par ruche. Et cette année zéro » indique Pierre Torre, apiculteur à Cuttoli è Curtichjatu.

La production de miel Corse est en baisse significative depuis 7 ans. « Notre paysage est en train de changer et nos abeilles semble-t-il ne parviennent pas à s’adapter » précise pour sa part Denis Casalta, le président de l’AOP Mele di Corsica particulièrement inquiet pour l’avenir : « je pense qu’à très court terme on va avoir de très gros dégâts. »