La production de pizzas a repris dans l'usine Buitoni de Caudry

L'usine Buitoni de Caudry emploie 220 personnes et produit les pizzas "Fraich'Up", incriminées dans les contaminations à la bactérie E-coli.

Après 9 mois d'inactivité, une partie des 180 salariés de la société produits aliments Caudry, qui fabriquent plusieurs pizzas surgelées pour la marque Buitoni, ont repris le travail ce mercredi annonce Nestlé. Un redémarrage partiel, seule la ligne numéro 2 a été remise en service, elle fabrique les pizzas Fiesta, Grandiosa et Four à Pierre pour le marché Français. Des pizzas qui seront disponibles dans les rayons des magasins dans 3 mois. L'usine de Caudry avait reçu un feu vert partiel du préfet du Nord le 16 décembre.

ⓘ Publicité

Toujours pas de Fraich'up

En revanche aucune date de reprise n'est prévue pour la ligne numéro 1 qui fabriquait les pizzas Fraich'up. Elle est à l'arrêt depuis le 1er avril, "il n'y a plus de scellé dans l'usine" explique la direction de Nestlé mais Buitoni n'a pas reçu d'autorisation pour redémarrer. La pizza Fraich'up est mise en cause dans la mort de 2 enfants et la contamination à la bactérie E-Coli de 56 personnes, une enquête est en cours.

Reprise pour 3 jours

L'activité à Caudry ne reprend que pour 3 jours, les salariés sont en vacances ce vendredi soir jusqu'au 2 janvier. Les employés de la ligne numéro 1 qui ne peuvent pas travailler gardent une "mesure d'accompagnement identique avec maintien de salaire à 100%" précise Nestlé.