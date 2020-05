La Protection Civile de Côte-d’Or victime d'attaques informatiques

Depuis le 6 mai 2020 en fin d’après-midi, l’association de Protection Civile de Côte-d’Or subit diverses attaques informatiques. Le site internet, ainsi que ses réseaux sociaux (Instagram et Twitter) ont été touchés.

Quelles conséquences ?

Le piratage des réseaux sociaux de la protection civile de Côte-d'Or se traduit par une suppression totale de l’ensemble des contenus. Les attaques concernant le site internet, comme pour les réseaux sociaux, visent à couper les accès à ses moyens de communication.

Par mesure préventive, le site internet a été supprimé momentanément. Cependant, toutes les démarches de paiement en ligne (formations, dons) qui sont assurées et sécurisées par les prestataires ne sont pas impactées.

Nos moyens de communication sont le miroir de leur engagement - le Président de l’APC21

C’est au nom de l’ensemble des bénévoles de la Protection Civile de Côte-d’Or que le Président de l’APC21, Patrick Pétot De Min, condamne ces attaques, particulièrement en temps de crise. Chaque jour, ce sont plusieurs dizaines de bénévoles qui se rendent disponibles et qui sont mobilisables sur différentes missions pour soutenir la population.

"Nos moyens de communication sont le miroir de leur engagement et permettent de mettre en lumière les actions incroyables qu’ils soutiennent au quotidien." explique Patrick Pétot De Min.

Une enquête ouverte

L’association a déposée plainte et coopère pleinement dans l’enquête pour que la lumière soit faite sur ces attaques et mènera les poursuites judiciaires nécessaires en temps voulu.

Aujourd’hui, commence un long travail de résilience et une équipe de bénévoles travaille d’ores et déjà à la récupération de l’ensemble des accès et à la mise au point d’un nouveau site internet.

Toute personne qui souhaiterait contacter la protection civile de Côte-d'Or est invitée à passer par e-mail à l’adresse contact@protec21.org (demandes de formations, renseignements, volonté d’intégrer l’association...).