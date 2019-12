La protection civile de Dordogne au secours des inondés du Var

Sarliac-sur-l'Isle, France

A peine deux jours après le retour d'une première équipe, une deuxième équipe de la protection civile de Dordogne est partie ce lundi après midi pour rejoindre les bénévoles des Landes, du Gers et du Lot et Garonne pour venir en aide aux sinistrés du Var.

Ils vont avoir du mal à s'en remettre

La semaine dernière, ils étaient déjà allés apporter leur aide physique et psychologique aux habitants de la commune de Muy dans le Var, inondée par une vague de prés de trois mètres de haut par endroit. Il a fallu sortir les meubles, assécher autant que possible et apporter un peu de soutien aux habitants sinistrés. La semaine passée a été rude, celle-ci le sera tout autant. Jean Michel Loubriat, le directeur de la Protection Civile en Dordogne faisait partie de la première équipe envoyée sur les lieux. A notre arrivée, les gens étaient désespérés, anéantis parce qu'ils ont tout perdu. Il a fallu faire du soutien psychologique et là, la deuxième vague, je pense que ça va être terrible aussi. Ils vont vraiment avoir du mal à s'en remettre. Il y a des gens qui nous ont dit " Nous, on met la clef sous la porte, on s'en va, on en a marre. On ne peut plus continuer comme ça."

De nouveaux renforts attendus

Une nouvelle équipe prend donc le relais ce lundi , cinq personnes en tout dont les tout jeunes Clarisse David ( 20 ans) et Théo Constant ( 18 ans) .

Théo Constant et Clarisse David, deux bénévoles de la protection civile de Dordogne au secours des sinistrés du Var © Radio France - Valérie Déjean

Théo est bénévole à l'association depuis trois ans séduit par l'esprit d'équipe et la devise de la Protection Civile : Aider,Secourir, Former .Clarisse a suivi les pas de sa mère et depuis sept ans, cette toute jeune femme aime être au contact des personnes en difficultés pour les épauler, leurs redonner le sourire. Elle faisait partie de la première équipe d'intervention. Rentrée samedi, elle n'a pas eu le temps de nettoyer ses bottes couvertes de boue, peu importe, ce n'est pas ce que devraient regarder les sinistrés lorsqu'ils vont arriver sur place pour les aider.