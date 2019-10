La Protection civile du Jura s'est fait voler une remorque pleine de matériel médical

Villards-d'Héria, France

La Protection Civile du Jura a porté plainte chez les gendarmes ce jeudi juste après avoir constaté le vol d'une remorque pleine de matériel médicale, devant les locaux à Villards d'Héria, dans le Haut-Jura, vers 8h30. Cette remorque sert de poste médical avancé, une sorte de "petit hôpital de campagne pour les grosses manifestations" selon Jean-Robert Bondier, président de la Protection Civile 39.

20.000 Euros de matériel volés

Elle contient des brancards, défibrillateurs, matériels de réanimation, tente, lits, oxygène etc. : le préjudice est estimé à 20.000 Euros. Sans compter le coup dur porté au travail des bénévoles : "Le plus dur c'est que nous fonctionnons sans subvention, tout ce qu'on possède vient du travail des bénévoles" confie Jean-Robert Bondier, qui ajoute que "les bénévoles sont affectés". Pour autant, tous les engagements pris dans les prochains sont maintenus. "On va être aidé et reconstituer le matériel le plus rapidement possible".

Il a posté une publication sur Facebook pour faire part de son écœurement face à cette situation.