La protection judiciaire de la jeunesse en grève

Vaucluse, France

Présomption de "non-discernement" pour les moins de 13 ans, jugement en deux temps, mise à l'épreuve éducative : le projet d'ordonnance réformant la justice des mineurs, qui doit entrer en vigueur en octobre 2020, a été présentée en Conseil des ministres. Ce futur "code de justice pénale des mineurs", qui doit remplacer l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, vise à juger "mieux" et "plus vite" et a été soumis à l'été au Conseil d'Etat.

La ministre de la justice Nicole Beloubet veut mettre en place un " code pénal de justice des mineurs ".

Ce projet de loi doit donner lieu à négociation mais les syndicats (CGT, Solidaires-Justice, SNPES (Syndicat National des personnels de l'éducation et du social. FSU) et le Syndicat de la Magistrature (SM), comme le Syndicat des Avocats de France (SAF) craignent la "fragilisation de la dimension protectrice de la justice pénale des mineurs". Après cette première journée de grève d'autres actions sont envisagées à commencer par l'interpellation des élus qui devront débattre de ce projet de loi d'ici le mois de mai prochain.

Les professionnels redoutent un renforcement de la répression au détriment de l'éducation.

La protection judiciaire de la jeunesse emploie 9000 personnes en France et 150 en Vaucluse (ce qui fait de la PJJ une des plus petites administrations de France). En Vaucluse il existe 4 centres de la PJJ à Avignon, Carpentras, Cavaillon et Orange. Dans chacun de ces centres 9 animateurs s'occupent chacun de 25 jeunes. En ce moment 925 mineurs sont emprisonnés en France sans compteur ceux qui sont retenus dans des centres éducatifs fermés comme celui (réservé aux filles) qui va voir le jour Vedenne.