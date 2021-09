La Protection Judiciaire de la Jeunesse Yonne-Nièvre prête pour la réforme de la justice pénale des mineurs

Ce jeudi 30 septembre 2021, c'est un moment historique sur le plan juridique. Le "Code de la justice pénale des mineurs" entre vigueur, c'est la première codification de ce pan de la justice et ce code vient remplacer l'ordonnance de 1945. Il doit permettre de faciliter et accélérer la prise en charge des jeunes délinquants, et donc la réparation pour les victimes. Il sanctuarise aussi la primeauté accordée aux mesures éducatives et donc le rôle de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Les services de la P.J.J dans le territoire Yonne-Nièvre vont devoir être plus réactif, traiter encore plus au cas par cas mais ils sont prêts assure leur directrice.

Une procédure encadrée dans le temps

L'une des principales avancées de ce code concernent les délais contraints. Concrètement la procédure pénale se fera désormais en deux temps, une première audience pour reconnaître ou non la culpabilité du jeune, entre 10 jours et 3 mois après les faits. Une seconde pour prononcer la sanction, entre 6 mois et 9 mois plus tard. Cela doit permettre de rapidement prendre en charge le jeune pour l'aider, l'accompagner, et le réinsérer mais aussi la victime. Les délais étant longs, beaucoup de victimes ne se présentaient pas à l'audience. C'est une petite révolution "entre le passage à l'acte et les phases de jugement ce sera beaucoup plus rapide, à savoir qu'aujourd'hui 45% des mineurs sont jugés à l'âge adulte" explique Estelle Delot de la protection judiciaire de la jeunesse dans l'Yonne et la Nièvre

Le code réaffirme la priorité donnée aux mesures éducatives

Cela signifie aussi que les services de la P.J.J vont être appelés à intervenir plus rapidement pour prendre des mesures éducatives. Jusqu'ici la P.J.J Yonne-Nièvre comptait 93 équivalents temps plein. "Nous avons pu avoir la création de deux postes supplémentaires d'éducateurs pour nous aider à mettre en œuvre cette réforme" explique Laurence Houzard, la directrice territoriale de la P.J.J pour l'Yonne et la Nièvre. La mesure éducative va être beaucoup plus adaptable aussi, selon elle. Cela signifie pour la P.J.J, travailler encore plus ses partenariats extérieurs pour trouver des mesures courtes ou longues adaptées pour chaque mineur. "Le code nous encourage à développer des réponses, que ce soit en alternative aux poursuites, par le Parquet ou le juge pour enfants" explique Laurence Houzard qui poursuit " nous allons chercher à développer des partenariats pour prendre en compte des enjeux importants sur notre territoire comme la sécurité routière, la consommation de drogue par les mineurs ou les actes de violence".

Dans l'Yonne 300 mineurs sont suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.