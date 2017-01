La qualité de l'air va encore se dégrader en Pays de la Loire ce lundi. Air Pays de la Loire lance une alerte pollution aux particules fines. Des précautions sont donc à prendre.

L'indice de qualité de l'air est très mauvais ce lundi. Il est de 10 à Saint-Nazaire, le plus mauvais indice possible, 9 à Nantes et 8 à la Roche-sur-Yon. En cause: les chauffages qui tournent à plein régime et les conditions métrologiques qui ne favorisent pas la dispersion de la pollution. Des précautions sont donc à prendre.

Face à ce nouvel épisode de pollution, la préfecture prends donc des mesures réglementaires: