Soulagement pour les proches de Marie-Claire. Cette femme de 56 ans portée disparue de l'hôpital d'Alise-Sainte-Reine a été retrouvée saine et sauve à Paris

La quinquagénaire disparue en Côte-d'Or retrouvée saine et sauve à Paris

Le chien de la gendarmerie nationale avait vu juste. Ou plutôt senti la bonne piste. Marie-Claire P. avait effectivement pris le train pour Paris. Samedi 21 mai en fin d'après-midi, cette femme de 56 ans a déserté le service psychiatrie de l'hôpital d'Alise -Sainte-Reine où elle a été placée. Elle a quitté l'hôpital sans papiers, argent ou portable.

Cette personne étant vulnérable, la gendarmerie a déclenché des recherches avec un hélicoptère venu de Dijon et des maitres-chiens venus de Sens dans l'Yonne. Les Saint Hubert de la gendarmerie (des chiens de chasse réputés pour leur flair) ont mis les militaires sur la piste de la gare de Venarey-les-Laumes.

Elle sonne chez un ami à Paris

Marie-Claire a effectivement pris le train pour la capitale. Elle s'est rendue ensuite dans le 6° arrondissement et ce dimanche 22 mai, elle sonne à 23h chez un ami qui ne l'a pas vu depuis des années. L'homme sait que son amie est internée pour des soins psychiatriques. Intrigué, il ne lui ouvre pas la porte et téléphone à l'hôpital. Les infirmières lui conseillent d'appeler le 17, et ce sont les forces de l'ordre qui viennent recueillir la quinquagénaire à la porte de son ami. Marie-Claire a de nouveau été hospitalisée en région parisienne en attendant son retour en Côte-d'Or.