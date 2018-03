Bastia, France

Malgré un travail incessant mené sur le terrain depuis l'alerte donnée samedi 18h, la famille de Maryse Manteau, 70 ans, disparue au cours d'une randonnée sur les hauteurs de Bastia, était toujours dans l'angoisse à l'approche d'une 2ème nuit sans nouvelles. Un appel a témoin a été lancé par la Gendarmerie de Haute-Corse, relayé par la famille sur les réseaux sociaux et d'importants moyens ont été déployés sur zone mais sans aucun résultat dimanche soir. La septuagénaire est portée disparue depuis samedi alors qu'elle avait empruntée le chemin de randonnée entre Teghjime et les Glacières de Cardo en début d'après midi. Son mari l'accompagnait avant de s'arrêter pour observer une pause à l'approche des Glacières de Cardu. Celle-ci a voulu continuer quelques kilomètres encore laissant son sac à son époux. Il était 15h30. Gérard Manteau, ne la voyant plus revenir, donnera l'alerte peu avant 18h en prévenant la gendarmerie.

Le témoignage de Gérard Manteau, l'époux de la septuagénaire disparue Copier

Les recherches sont engagées sans discontinuité depuis samedi 18h malgré des conditions météo parfois difficiles (plafond nuageux bas et passages de brouillard). Participent à ces recherches, une vingtaine de gendarmes dont les équipes spécialisées du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), des Pompiers spécialisés du GRIMP, des agents de police et de nombreux civils, membres et amis de la famille, l'appui d'un hélicoptère (Dragon 2B) et d'une équipe cynophile qui a repris l'itinéraire qu'avait emprunté la promeneuse hier. Le chemin de randonnée et ses abords ont été les premières pistes examinées avant de déborder sur les versants est et ouest de cette zone qui comportent de nombreuses zones difficiles d'accès et des ravins. Un PC opérationnel a été installé sur la base de la sécurité civile de Poretta, dirigé par le Major René Rosseil, commandant du PGHM.

Le Major René Rosseil, Commandant du PGHM secteur Haute-Corse et commandant des opérations de recherches ... Copier

Des membres de la famille et des amis de ce couple de retraité installé à Villè di Petrabugnu au dessus de Bastia se sont aussi mobilisés de leur côté pour aider aux recherches. Ils ont également été très actifs sur les réseaux sociaux à la recherche de témoins éventuels. Lors de sa disparition ets elon la description faite par son mari, la septuagénaire était vêtue d'un simple jean, d'un pull gris et d'une veste de survêtement noir à capuche et portait des chaussures de randonnée.

Le témoignage d'Amandine, vosine de la disparue, partie prenante des recherches Copier

Malgré la tombée de la nuit dimanche soir, 2ème nuit sans nouvelles, les recherches se sont poursuivies avec des équipes réduites équipées de lampes torches. Elles seront relayées dans la matinée par d'autres équipes de sauveteurs après un plan de recherches établi depuis le PC de l'aéroport de Poretta.