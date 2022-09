Un gros dispositif a été déclenché ce vendredi soir pour retrouver cette femme de 74 ans, perdue pendant une randonnée entre France et Espagne. Ce sont finalement les pompiers espagnols qui l'ont retrouvée après une nuit dans les montagnes, égratignée mais saine et sauve.

La randonneuse disparue au col de Banyuls retrouvée saine et sauve ce samedi

Elle aura passé la nuit perdue en montagne. Une randonneuse de 74 ans a finalement été retrouvée saine et sauve près du col de Banyuls (Pyrénées-Orientales) par les pompiers espagnols, de l'autre côté de la frontière, ce samedi en fin de matinée.

Gros dispositif pour la retrouver

C'est son mari qui a donné l'alerte ce vendredi vers 19h après l'avoir perdue pendant la promenade. Un gros dispositif a été déclenché pour la retrouver : les CRS de montagne, les pompiers du Grimp et les pompiers espagnols ont été mobilisés. Elle a finalement été retrouvée plus de 24 heures après côté espagnol, "égratignée" selon les CRS, mais saine et sauve.