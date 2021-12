La RATP condamnée à une amende dans le cadre d'une affaire de harcèlement sexuel

Le conseil de prud'hommes de Paris a infligé une peine de 15 000 euros de dommages et intérêts à la RATP ce mercredi. Une condamnation dans le cadre d'une affaire de harcèlement sexuel auprès de l'une de ses employées.

15 000 euros. C'est la somme que devra verser la RATP à l'une de ses employées. Décision rendue par les prud'hommes de Paris ce mercredi dans le cadre d'une affaire de harcèlement sexuel. Selon son avocate, la plaignante aurait été victime de plusieurs agressions au sein de l'entreprise, notamment sexuelles et morales. A tel point qu'elle est aujourd'hui en arrêt maladie et ne peut pas pour l'instant reprendre le travail. "On obtient la reconnaissance du harcèlement sexuel", se réjouit son avocate.

Déboutée de ses autres demandes

En revanche, déception pour la plaignante, qui se retrouve déboutée de ses autres demandes. Et notamment celle de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui lui aurait permis d'obtenir des indemnités de licenciement. La direction de la RATP dit "attendre les motivations du jugement pour réagir", selon l'AFP. Mais elle payerait les lenteurs et lacunes en son sein pour prendre des actions dans cette affaire.