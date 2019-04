La réaction de l'Archevêque de Sens-Auxerre à l'incendie de Notre-Dame

Auxerre, France

Les réactions sont nombreuses suite à l''incendie de la Cathédrale de Notre-Dame ce soir. Le feu s'est déclaré dans le toit vers 19h. La flèche s'est effondrée . C'est le site le plus visité de Paris avec 14 millions de personnes chaque année

Les dégâts sont colossaux. Une enquête a été ouverte par le parquet.

Un choc énorme

L’Archevêque de Sens- Auxerre et Évêque d'Auxerre Hervé Giraud parle d'un choc énorme : " c'est un choc énorme pas seulement pour les catholiques mais pour tous les français et pour tous ceux qui connaissent à travers le monde ce monument du XIIe siècle qui a tant marqué l'histoire de France. C'est l'âme de beaucoup. C'est le cœur de la France par certains côtés. Que l'on soit croyant ou non, on visite Notre-Dame. Il y a beaucoup d'émotion.

On connaît tous Notre-Dame Copier

On connaît tous Notre-Dame

"On connaît tous Notre-Dame que ce soit par l’architecture, la littérature ou le patrimoine, par la vie religieuse ou spirituelle" poursuit Monseigneur Giraud. "Il y a la mémoire qui part en quelques instants et la question c'est pourquoi ? et comment ? Il y aura bien sur des enquêtes mais le mal est fait et il faudra beaucoup de décennies pour reconstruire tout çà."

J'ai des souvenirs très importants à Notre-Dame de mes premières années de prêtre

Monseigneur Giraud a donné ses premières messes au cœur de Notre dame il y a 30 ans : " quand j'étais jeune prêtre pour le doctorat à Paris, le dimanche soir je célébrais la messe de 19h en 1987 et 88 avec _le Cardinal Lustiger e_t j'assurais une permanence d'écoute et de confessions. J'ai des souvenirs très importants. C'était mes premières années de jeune prêtre, j'avais trente ans. Notre-Dame, c'est l'âme de Paris bien sûr."