La réalisatrice Andréa Bescond condamnée à Caen pour diffamation envers l'athlète Wilfried Happio

Peut-on tout dire sur les réseaux sociaux ? Le tribunal de Caen estime que non. Il a condamné ce jeudi 7 septembre 2023 Andréa Bescond à 2 000 euros d'amende avec sursis pour diffamation. La réalisatrice du film césarisé "Les Chatouilles" avait, en décembre 2022, visé dans un post Instagram l'athlète Wilfried Happio, alors en garde à vue pour agression sexuelle. "Tu es Wilfried Happio. Tu es en garde à vue car tu es accusé d'agression sexuelle. On va pouvoir monter le club des sportifs violeurs", avait notamment écrit Andréa Bescond sur son compte Instagram. Très engagée contre les violences sexistes et sexuelles, elle réalise souvent des publications de ce genre.

ⓘ Publicité

Une plainte pour agression sexuelle

À l'époque, en décembre 2022, Wilfried Happio est placé en garde à vue pour "agression sexuelle" dans le cadre d'une enquête préliminaire. Le vice-champion d’Europe du 400m haies est accusé par une athlète d'avoir commis des attouchements répétés en septembre 2021 à l'Insep. Wilfried Happio avait d'ailleurs été frappé au visage quelques mois plus tôt à Caen lors des Championnats de France d'athlétisme, par le frère de la plaignante. La plainte qui le vise a finalement était classée sans suite.

Fin juillet 2023, Andréa Bescond s'est donc retrouvée devant le tribunal de Caen, accusée par l'athlète de diffamation. Le jugement a été rendu ce jeudi 7 septembre. La réalisatrice est déclarée coupable. Elle écope d'une amende de 2.000 euros avec sursis et doit verser 1 500 euros à Wilfried Happio pour le préjudice moral, ainsi que 800 euros pour les frais de justice.

"C'est la justice qui rend les condamnations et non les réseaux"

L'avocat de Wilfried Happio, maître Anthony Mottais, s'est dit satisfait de la décision du tribunal. "La condamnation et les sommes sont importantes pour la reconnaissance du préjudice de Monsieur Happio. Mais ce qui est essentiel, c'est la déclaration de culpabilité de Madame Bescond, et c'est de rappeler que c'est la justice qui rend les condamnations et non les réseaux sociaux", réagit-il.

Sur son compte Instagram , la réalisatrice Andréa Bescond annonce qu'elle fera appel de cette décision. "La justice est toujours du côté des hommes accusés de violence. Et alors, la complicité de l'Etat et des Institutions, c'est magique ! Évidemment je ne me tairai jamais", peut-on lire sur sa publication. Son avocate Me Marie Grimaud ajoute que, selon elle, il n'y a pas diffamation dans cette affaire : "il n'y a pas d'attaque personnelle. Madame Bescond part d'une actualité médiatique, pour enclencher sur une réflexion générale et une dénonciation générale sur le système judiciaire".